В США назвали вакцины от COVID-19, с которыми будут пускать в страну

CentralAsia (CA) - Начиная с 8 ноября в США можно будет въезжать только тем, кто полностью привился от коронавируса вакцинами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает The New York Times со ссылкой на Центры по контролю и предотвращению заболеваний (CDC). С момента второй прививки должно пройти не меньше двух недель.

При этом иностранцам, прилетающим в США, необходимо будет предъявить сертификат о прививках перед посадкой в самолет, а в течение трех дней после прибытия — предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Пока ни одна из российских вакцин не входит в одобренный FDA и ВОЗ перечень. В США получили одобрение вакцины, разработанные компаниями Pfizer и BioNTech, Moderna, а также Johnson & Johnson. В ВОЗ одобрили шесть препаратов: разработки Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, института Serum в Индии, Johnson & Johnson, Moderna и китайской Sinopharm.

Невакцинированным иностранцам будет запрещен въезд в США, однако в Белом доме уточнили, что некоторые исключения из этого правила все-таки планируются, например для маленьких детей.

Невакцинированные американцы, возвращающиеся домой из-за границы, должны будут иметь при себе отрицательный тест на коронавирус за день до возвращения, а также предъявить доказательство того, что они оплатили сдачу повторного теста по прибытии.