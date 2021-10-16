Люди с вакцинацией от коронавируса умирают в 11 раз реже - ученые

CentralAsia (CA) - Люди, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, в 11 раз реже умирают от болезни, нежели те, кто не ставил ни одной прививки. Об этом говорится в исследовании Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Согласно статистике за август, невакцинированные американцы умирали от COVID-19 в 11,3 раза чаще чем те, кто привился обоими компонентами вакцины. Риск заражения у непривитых был в среднем в 6,1 раза выше.

При этом в исследовании отмечается, что вакцинация не дает 100% гарантии избежать заражения, поэтому некоторые привитые американцы все равно заболевали коронавирусом.

Ранее ученые из Университета Рокфеллера пришли к выводу, что вакцинация от COVID-19 после выздоровления от коронавируса порождает в организме «гибкие» антитела. Это приводит к «сверхчеловеческому» иммунитету от заболевания.

Антитела, которые выявили у таких пациентов, оказались эффективны против шести мутаций коронавируса, включая варианты дельта и бета. Они также смогли справиться с мутацией, специально созданной в лаборатории и сочетающей в себе сразу несколько штаммов. Антитела тех, кто только что переболел или вакцинировался, не справились с этой инфекцией.