В Казахстане за сутки выявлено 1,9 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - По данным МВК, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1 900 новых случаев коронавирусной инфекции, а всего в стране подтверждено 914 699 случаев.

В Алматы – 351 новый случай, в столице – 236, в Павлодарской области – 177, в Алматинской области – 167, в Северо-Казахстанской области – 162, в Карагандинской области – 161, в Акмолинской области – 121, в Восточно-Казахстанской области – 119, в Костанайской области – 107, в Шымкенте – 59, в Западно-Казахстанской области – 52, в Актюбинской области – 50, в Атырауской области – 42, в Кызылординской области – 31, в Туркестанской области – 31, в Жамбылской области – 23, в Мангистауской области – 11.

Выздоровели за сутки 1 954 человека, а всего – 856 930.

Коронавирус в Казахстане

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