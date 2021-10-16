Первую дозу вакцины от коронавируса в Казахстане получили 42% населения

CentralAsia (KZ) - Министерство здравоохранения РК сообщило 16 октября, что число казахстанцев, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, достигло 8 млн. человек – это ровно 42% населения страны. Обе дозы вакцины получили 7,1 млн. казахстанцев – 37,3% населения.

Весной правительство планировало, что к сентябрю ему удастся вакцинировать 10 млн. казахстанцев, позднее глава Минздрава Алексей Цой надеялся, что этого показателя удастся достичь в «сентябре-октябре». Однако, в реальности в последние два месяца вакцинация замедлилась в подавляющем большинстве регионов Казахстана. Отметку в 7 млн. получивших первую дозу вакцины Казахстан прошел 10 сентября.

В сентябре-октябре пять регионов демонстрировали аномально высокие темпы вакцинации, которые не объяснили ни местные власти, ни Минздрав: Восточно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская области и Шымкент. В остальных регионах вакцинация шла в разы медленнее.

К этому моменту абсолютным лидером по доле вакцинированных от общего числа населения является Восточный Казахстан, здесь привито первым компонентом вакцины 60,8% населения. Далее с большим отрывом идут Шымкент (48,8% населения получило первую дозу вакцины), Алматы (48,6%), Туркестанская область (46,3%), Северный Казахстан (45,6%) и Жамбылская область (43,2%).

В остальных регионах доля привитых ниже среднего значения по стране. Так, в Павлодарской области первый компонент вакцины получило 41,2% населения, в Кызылординской области – 40,7%, в Карагандинской области – 39,6%, в Акмолинской области – 39,5%, в Костанайской области – 37,5%, в Алматинской области – 37,3%, в Актюбинской области – 36,2%, в столице – 36,1%, в Атырауской области – 35,3%, в Западно-Казахстанской области – 34,6% и в Мангистауской области – 22,2%.

Казахстан начал вакцинацию от коронавируса в феврале, предоставив возможность вакцинироваться сначала группам риска – медикам, учителям и силовикам. С начала апреля вакцина от коронавируса стала доступна для всех.

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