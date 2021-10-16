В Казахстане можно будет платно привиться от коронавируса в 2022 году  

CentralAsia (KZ) - С 2022 года вакцинация и ревакцинация населения против коронавирусной инфекции будет проводиться препаратами «Спутник V» и QazVac в рамках ГОБМП. Но Минздрав РК рассматривает возможность предоставить населению право вакцинироваться и другими препаратами на платной основе. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения РК Алексей Цой.

«Мы предполагаем, что раз в Казахстане (мы – V) можем независимо от других стран выпускать собственную вакцину, которая имеет доказанную клиническую эффективность, мы эту вакцину будем у себя закупать в рамках ГОБМП. При этом остальные вакцины будут так же, как на сегодняшний день по остальным прививкам, например, по гриппу, допущены к коммерческому обращению, то есть на рыке. Мы сейчас агитируем компании для того, чтобы они заходили и могли поставлять эти вакцины на рынок Казахстана и предлагать свои услуги», - сказал Цой.

Таким образом, на бесплатной основе с 2022 года можно будет вакцинироваться «Спутником V» и QazVac, а дополнительно на платной основе – другими вакцинами, и Минздрав данный вопрос отрабатывает.

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