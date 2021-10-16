Племянник супруги Ислама Каримова выставил на продажу один из самых дорогих пентхаусов в Москве

Здание отеля Radisson, в котором расположена квартира

CentralAsia (UZ) - Анвар Абдуллаев - племянник вдовы Ислама Каримова, первого президента Узбекистана, приобрел трехэтажный пентхаус в Москве за 1,6 млрд рублей (22 млн 288 тысяч долларов). Об этом передает издание Baza.

Как отмечет издание, пентхаус ровно с таким же метражом и такой же планировкой в здании отеля Radisson сейчас выставлен на продажу за 1,6 млрд рублей (22 млн 288 тысяч долларов). Как отмечается, именно эта квартира принадлежит родственникам Ислама Каримова.

В объявлении о продаже пентхауса говорится, что в интерьере «использованы натуральные материалы, итальянский мрамор, оникс, натуральное дерево», а мебель — от Roberto Cavalli и Versace. В свою очередь, квартира занимает одну из башен на 11-м этаже: две спальни с санузлами и гардеробными, просторный холл с кухней, на 12-м этаже — гостиная, на 13-м этаже — кабинет с выходом на собственную террасу, откуда открывается вид на Москву-реку, Белый дом и деловой центр. Помимо этого, квартира заняла второе место в рейтинге самых дорогих пентхаусов Москвы.

Согласно данным, с мая 2021 года пентхаусом владеет Анвар Абдуллаев, племянник вдовы экс-президента Узбекистана и сын её сестры Тамары Сабировой. Кроме того, Анвар Абдуллаев владеет квартирой на Кутузовском проспекте, а также компанией по управлению гостиницей в Крыму, фирмой по аренде или управлением имущества и компанией по оптовой торговле.

В свою очередь, в телефонном разговоре с редакцией Baza Анвар Абдуллаев всячески отрицает, что квартира в отеле Radisson принадлежит ему.

«Я не имею к этому никакого отношения и стараюсь держаться от этого подальше», — заявил он.

В прошлом году сообщалось, что младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Тилляева-Каримова вместе с мужем выставили на продажу три особняка в Голливуде.