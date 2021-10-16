В Таджикистан доставили из России броневики «Тигр»

CentralAsia (TJ) - Транспортный самолет доставил из России в Таджикистан бронеавтомобили «Тигр». Машины будут задействованы в учениях, которые пройдут вблизи таджикско-афганской границы, передает «Азия Плюс».

В ходе подготовки к совместному учению Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2021» в Таджикистан из дислоцированной в Самарской области бригады специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) были переброшены бронеавтомобили «Тигр».

По данным Центрального военного округа, 15 октября шесть единиц техники были доставлены в город Душанбе тяжелым транспортным самолетом Ан-124 ВКС России.

Бронетехника будет задействована на полигоне Момирак совместно со средствами разведывательных органов государств-членов ОДКБ. Разведывательные группы на данных бронеавтомобилях проведут учебные рейдово-поисковые действия в горно-пустынной местности, отработают устройство засад на возможных маршрутах движения отрядов террористического формирования и выполнят другие учебно-боевые задачи.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре на территории Таджикистана, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон».

К ним будут привлечены более 2,7 тысячи военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники. Учения пройдут с 22 по 23 октября.

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