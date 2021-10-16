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В Таджикистане впервые с июня выявлено два новых случая заражения коронавирусом

CentralAsia (TJ) -  Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана сообщило о выявлении новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Как сообщает ведомство, о новых случаях выявления коронавируса в стране было объявлено накануне, 15 октября в ходе заседания республиканского штаба по профилактике и борьбы с коронавирусом

Отмечается, что 15 октября в стране было выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, и таким образом, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 17 тыс. 86 человек.

Умерли от коронавируса, с начала пандемии этой болезни в стране, то есть с 30 апреля 2020 года по 15 октября 2021 года 124 человек, вылечились от этой болезни 16 тыс. 960 человек.

В январе текущего года власти Таджикистана объявили о победе над коронавирусом, которого по официальным данным не было в республике до 22 июня, когда в республике началась вторая волна COVID-19.

В августе этого года вновь было объявлено о не выявлении новых случаев инфицирования коронавирусом вплоть до 15 октября.

Коронавирус в Таджикистане
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