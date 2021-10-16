Китайские исследователи нашли способ замедления старения организма

CentralAsia (CA) - Многие задумываются о старении, когда уже слишком поздно, пишет Sohu. Сказать, когда именно организм начинает стареть, нельзя. Однако ученые смогли выделить три переломных возрастных этапа. Зная о них, вероятно, можно «подготовиться» к старению. Автор подробно рассказывает, как это сделать.

Как правило, мы начинаем задумываться о том, как предотвратить старение, только когда это проявляется внешне — выпадают волосы и зубы, ухудшается слух, снижается рост, появляются морщины и пигментные пятна… Но уже бывает поздно.

В таком случае возникает вопрос: когда организм начинает стареть? И как замедлить этот процесс? Давайте разберемся.

Исследования подтвердили, что в процессе старения человека выделяется три переломных возрастных этапа.

Согласно данным исследования, опубликованным в 2019 году в известном международном журнале Nature Medicine, старение не происходит с фиксированной скоростью, в жизни могут произойти физиологические переломные моменты, когда человек внезапно начинает ощущать на себе груз прожитых лет.

Исследователи проанализировали образцы плазмы 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет. Изучив изменения содержания белка в крови, они обнаружили, что с возрастом менялись уровни 1379 белков.

Кроме того, изменение уровней белков с течением лет происходило неравномерно, самые большие колебания приходились на возраст 34, 60 и 78 лет. В другие возвратные этапы уровни этих белков оставались относительно стабильными в течение определенного периода времени.

Возможно, эти сигналы могут стать потенциальными мишенями для возрастных заболеваний, считают исследователи.

Факторы, способствующие старению

Никто не может оставаться вечно молодым, но процесс старения можно замедлить. Существует «расписание» старения человека — время, когда начинают стареть наши органы. А некоторые факторы, речь о которых пойдет ниже, еще более ускоряют этот процесс. Если хотите продлить молодость, вам нужно поскорее от них избавиться.

«Заклятый враг» легких — курение

Курение является основным фактором развития заболеваний органов дыхания. При этом страдают от таких заболеваний не только активные курильщики, но и пассивные — люди, которые в течение длительного времени вдыхают вторичный табачный дым. По словам заведующего отделением пульмонологии больницы Чжунда при Юго-Восточном университете Чжу Сяоли, риск развития хронической обструктивной болезни легких у пассивных курильщиков увеличивается на 48%.

Одним из ключевых способов замедлить старение легких является отказ от курения, и, чем раньше вы бросите курить, тем большую пользу это принесет организму.

Чувствуете, как год за годом реакции мозга становятся все медленнее, память — все хуже, а способность усваивать новые знания — все ниже?

Вероятно, так проявляется старение мозга! На самом деле это также может быть связано с высоким уровнем стресса, поздним отходом ко сну, недосыпом, усталостью и другими факторами.

Мозг — это орган, который требует постоянной работы, в противном случае происходит его деградация. Регулярная мыслительная деятельность способствует расширению сосудов головного мозга, что приводит к увеличению объема циркулирующей крови и насыщению тканей питательными веществами, а это, в свою очередь, помогает замедлить старение мозга.

Поддержание веса в норме — залог здоровья печени

Мы часто слышим о вреде лишнего веса. Ожирение также способствует старению организма.

В 2014 году ученые обнаружили, что лишний вес ускоряет темпы старения печени. Результаты исследования были опубликованы в журнале PNAS Национальной академии наук США.

Исследование показало, что повышение индекса массы тела (ИМТ) на 10 единиц увеличивает эпигенетический возраст печени на 3,3 года. Например, у женщины ростом 1,65 метра и весом 63,5 килограмма ИМТ будет равен 23,3 единиц, а у другой женщины того же роста, но весом 90,7 килограмма, ИМТ составит 33,3 единиц. Печень второй женщины будет старше печени первой более чем на три года.

По словам ученых, у некоторых людей старение печени, вызванное ожирением, может быть выражено в крайней степени и достигать десяти лет.

Чтобы замедлить старение костей, больше находитесь на солнце

Причиной развития остеопороза является возвратная потеря костной массы. Накопление здоровой костной массы в молодости и замедление ее потери в старости позволит как можно дольше поддерживать силу костей в норме.

Как заявляет заведующий отделением травматологии и ортопедии народной больницы при Пекинском университете Сюй Хайлин, сохранение костной массы зависит от содержания кальция и витамина D в организме.

У женщин после менопаузы происходит снижение объема выработки эстрогена, что повышает риск развития остеопороза. В это время необходимо восполнять уровень витамина D и кальция под руководством врачей, что будет способствовать поддержанию нормальной костной массы.

Еще один простой способ предотвратить остеопороз — чаще пребывать на солнце. Ультрафиолетовые лучи способствуют синтезу витамина D3, который участвует в образовании костной ткани. Не нужно сидеть у окна, греясь в лучах солнца. Восполнить уровень витамина D поможет ежедневная получасовая прогулка на свежем воздухе после полудня.

Солнечный свет — причина старения кожи

По словам заведующего отделением дерматологии клиники пластической хирургии при Китайской академии медицинских наук Ван Баоси, секрет замедления старения кожи заключается в снижении воздействия на нее солнечного света.

Фотостарение является одной из основных причин старения кожи. Прямые солнечные лучи не только делают тон кожи более темным, но и ускорят потерю влаги и старение кожи, а также способствуют появлению веснушек и морщин. Даже если вы большую часть дня находитесь в помещении, в летнее время вам все равно следует ежедневно пользоваться солнцезащитным кремом. Тем, кто довольно много времени проводит на улице, рекомендуется наносить солнцезащитные средства на кожу круглый год. Как правило, следует отдавать предпочтение солнцезащитным кремам со степенью защиты SPF 20-30. Старайтесь обновлять крем каждые два часа. При походе на пляж выбирайте средства со степенью защиты от солнца SPF 50 и выше, а также надевайте шляпу и солнцезащитные очки.

Умеренные физические нагрузки предотвращают старение мышц

Мышцы требуют постоянной нагрузки так же, как и мозг. Поэтому длительное пребывание в сидячем положении и отсутствие физической нагрузки приводят к потере мышечной массы, атрофии и функциональной деградации мышц. В настоящее время у все большего числа молодых людей наблюдается дефицит мышечной массы.

Чтобы избежать потери мышечной массы, необходимо регулярно выполнять аэробные упражнения, чередуя их с силовой нагрузкой. Занимаясь спортом, ориентируйтесь на свои реальные возможности, не переусердствуйте, иначе можно получить растяжение мышц. Кроме того, немаловажным фактором для поддержания мышечной массы является правильное питание. Следите за тем, чтобы в организм поступало достаточное количество высококачественного белка.