МИД Узбекистана отреагировал на теракт в мечети в Кандагаре

CentralAsia (UZ) - Министерство иностранных дел РУз заявило о решительном осуждении Узбекистаном террористического акта, совершенного 15 октября 2021 года в мечети афганской провинции Кандагар, который привел к многочисленным человеческим жертвам.

«Подобные бесчеловечные вылазки провоцируют эскалацию напряженности и препятствуют установлению долгосрочного мира в Афганистане.

Приветствуем усилия афганских властей, направленные на принятие дополнительных мер по предотвращению подобных инцидентов в стране.

Правительство Узбекистана выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в заявлении.

Теракт в мечети "Имам Баргях", которая еще известна как мечеть "Биби Фатимы", произошел во время пятничной молитвы.

Афганское агентство ToloNews со ссылкой на местных чиновников сообщает о 32 погибших и 70 раненых. Очевидцы рассказали агентству, что напавших на мечеть было трое, они сначала стреляли по молящимся, а затем совершили три самоподрыва.

BBC News сообщает о 37 погибших и 70 раненых и цитирует очевидцев, которые рассказали о взрыве одного смертника при входе в мечеть и еще двоих - внутри здания.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.

Неделю назад произошел взрыв в шиитской мечети в Кундузе, там погибли 50 человек. Ответственность за взрыв взяло на себя местное отделение «Исламского государства».