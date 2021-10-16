В Казахстане от коронавируса и пневмонии за сутки скончался 31 человек

CentralAsia (KZ) - 31 казахстанец скончался от коронавируса и пневмонии за сутки, передает Министерство здравоохранения РК.

На 16 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 770 человек (– 46 069 + и 6 701 КВИ-), из них в стационарах находятся 9 037 пациентов, на амбулаторном уровне – 43 733 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 636 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 186 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 123 пациента.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 15 октября 2021 года

14 октября зафиксировано 127 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода и 200 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 77 789, летальных случаев - 4 949, выздоровевших - 66 139.

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