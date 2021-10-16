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В России впервые с начала пандемии за сутки скончались более 1000 человек

CentralAsia (CA) -  В России впервые с начала пандемии за сутки скончались более 1000 человек. Количество заразившихся тоже оказалось рекордным, сообщил Минздрав страны.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 002 против 999 днем ранее. Всего в РФ от коронавируса умерли 222 315 человек.

Максимум по числу заразившихся за сутки в стране обновился уже в третий раз подряд: в пятницу в стране зарегистрировали 33 208 новых случаев. Всего с начала пандемии заболели 7 958 384 человека. Эти данные в субботу опубликовал федеральный оперативный штаб РФ по борьбе с Covid-19.

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