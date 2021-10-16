В Узбекистане пройдут переговоры с представителями правительства «Талибан»

CentralAsia (UZ) - В Термез ожидается визит делегации во главе с заместителем главы временного правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи. В субботу, 16 октября, он проведёт встречу с вице-премьером Узбекистана Сардором Умурзаковым.

Делегация движения «Талибан» во главе с заместителем премьер-министра движения Абдул Саламом Ханафи 16 октября отбыла в Узбекистан, сообщил в Twitter член делегации Инамулла Самангани.

«В ходе визита будут обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также в сфере безопасности и другим вопросам», — сообщил в субботу утром Инамулла Самангани.

По его словам, в Термезе афганская делегация проведет переговоры с делегацией высокого уровня Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым.

Изначально встреча двух сторон ожидалась в пятницу, но было решено перенести в субботу.

7 октября делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым провела в Кабуле переговоры с руководителями временного правительства Афганистана.

Тогда он сообщил, что сторонами договорились провести в ближайшее время совместные переговоры в Термезе по обсуждению вопросов торгово-экономического характера, в том числе по реализации проектов строительства ЛЭП «Сурхан — Пули-Хумри» и железной дороги по маршруту «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар».