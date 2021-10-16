Таджикистан и Узбекистан возобновили автобусные рейсы

CentralAsia (TJ) - Asian Express объявила о возобновлении автобусного рейса Худжанд-Ташкент-Худжанд. Отправиться из Худжанда в Ташкент и обратно можно будет уже в понедельник, 18 октября.

Двухэтажные автобусы будут курсировать ежедневно. При переходе границы пассажиры должны иметь сертификат о вакцинации против COVID-19, а при его отсутствии – сдать экспресс-тест, передает Азия Плюс.

По словам представителя транспортной компании Asian Express в Худжанде Анвара Гиясова, первое время автобусы будет курсировать ежедневно - один раз в день.

Как отметил представитель компании, в дальнейшем, если желающих будет много, рейсы будут увеличены до 2-3 раз в день.

Билеты можно будет приобрести там же. Стоимость поездки в одном направлении составляет 100 сомони (около $9).

В Ташкенте конечной остановкой будет автостанция «Сабир Рахимов». Оттуда же будет осуществляться обратный рейс до Худжанда. Время назначения – 18:00, в зимнее время – 16:00.

При пересечении границы пассажиры должны иметь с собой заграничный паспорт и сертификат о вакцинации против COVID-19. Если пассажир не прошел иммунизацию, то ему необходимо будет там же пройти экспресс-тестирование.

Ранее со слов проходящих границу сообщалось, что стоимость теста составляет 160 тысяч узбекских сумов ($15).

«Весь маршрут согласован с ответственными структурами и ведомствами. У нас имеется «зеленый» коридор при пересечении таджикско-узбекской границы. После того, как будет осуществлен первый пробный рейс в условиях пандемии, можно будет уже точно понимать, сколько все это займет времени. Надеемся, что проблем на границе не будет», - отметил Анвар Гиясов.

А с 20 октября из Пенджикента можно будет отправиться на автобусе в Самарканд и Бухару. Ежедневные поездки организует туристическая компания «Саёхати Хафткул». Об этом объявил на своей странице в Фейсбуке руководитель компании Шодмонкул Сангинов.

Стоимость проезда для граждан, вылетающих в Россию через Самарканд и Бухару и имеющих билет на самолет, составляет 200 сомони (около $18). Для тех, кто хочет поехать и возвратиться обратно - 500 сомони ($44).

Продажа билетов и регистрация туристов уже началась.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения