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Лекарства от холестерина снижают смертность от COVID-19 - врачи

CentralAsia (CA) -  Снизить смертность у тех, кто болеет COVID-19, можно с помощью препаратов от холестерина. К такому выводу пришли ученые Каролинского института, о результатах исследования которых 15 октября сообщило издание The Times.

Исследование проводилось в Швеции. В нем приняли участие около миллиона человека от 45 лет. Результаты были основаны на анализе данных о принимаемых пациентом лекарствах и реестра причин смерти.

Результаты показали, что люди принимающих статины (лекарства для снижения холестерина), с меньшей вероятностью умрут от коронавируса. Кроме того, эти лекарства могут уменьшить воспаление в кровеносных сосудах.

«В целом наши результаты подтверждают продолжение использования статинов при таких состояниях, как сердечно-сосудистые заболевания и высокий уровень липидов в крови в соответствии с текущими рекомендациями во время пандемии COVID-19», — рассказал один из авторов статьи Виктор Альквист.

При этом ученые отметили, что полученных данных недостаточно, чтобы сделать точные выводы о причинно-следственной связи между применением препаратов для снижения холестерина и снижением уровнем смертности при коронавирусе.

Ранее, 4 октября, были опубликованы результаты исследования ученых из Испании и Канады. Результаты показали, что уровень антител против спайкового белка коронавируса является одним из главных факторов, влияющих на выживаемость при COVID-19.

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