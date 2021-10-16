«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в мечети в Кандагаре

CentralAsia (CA) - Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в шиитской мечети Биби-Фатима в Кандагаре. Жертвами взрыва стали десятки человек.

Афганское информагентство говорит о 62 погибших, другие источники приводят другие цифры. Сообщается, что на храм напали несколько террористов-смертников. Очевидцы говорят о двух или даже трёх взрывах во время пятничной молитвы.

Правительство талибов обещает найти и наказать террористов. Афганские шииты просят защиты: неделю назад взрыв в другой шиитской мечети в Афганистане, в Кундузе. Его жертвами стали около 50 человек.