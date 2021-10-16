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В Термезе прошли переговоры делегаций Узбекистана и Талибана

CentralAsia (UZ) -  В субботу, 16 октября, в Термезе состоялись узбекско-афганские переговоры, сообщила пресс-служба МИД РУз

Узбекскую делегацию возглавил министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, а с афганской стороны участвовал исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Афганистана Абдулсалам Ханафи.

В ходе состоявшихся встреч представители различных министерств и ведомств обсудили вопросы торгово-экономических отношений, безопасности границ, энергетики, международных перевозок и транзита. Они также обменялись мнениями о развитии отношений в образовательной и гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено реализации совместных инфраструктурных проектов, в частности, строительству ЛЭП «Сурхан – Пули-Хумри» и строительства железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар». По итогам встреч достигнуты двусторонние договоренности по обсуждаемым вопросам.

Делегация Афганистана выразила благодарность узбекской стороне за гостеприимство и плодотворные переговоры.

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