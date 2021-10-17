экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Казахстане выявили 1 805 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За 16 октября в Казахстане зарегистрировали 1 805 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (сутками ранее показатель составил 1900 заболевших), передает МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 916 504 случая.

За сутки 33 человека умерли от коронавируса и пневмонии.

У 27 пациентов тест на коронавирус показал положительный результат, у шести - отрицательный.

На 17 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 716 человек (–46 116 + и 6 600 КВИ-), из них в стационарах находится 9 050 пациентов, на амбулаторном уровне – 43 666 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 632 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента,

на аппарате ИВЛ – 107 пациентов.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В США назвали вакцины от COVID-19, с которыми будут пускать в страну
  • В Казахстане можно будет платно привиться от коронавируса в 2022 году  
  • За сутки в Казахстане выявили 1 805 новых случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com