За сутки в Казахстане выявили 1 805 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За 16 октября в Казахстане зарегистрировали 1 805 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (сутками ранее показатель составил 1900 заболевших), передает МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 916 504 случая.
За сутки 33 человека умерли от коронавируса и пневмонии.
У 27 пациентов тест на коронавирус показал положительный результат, у шести - отрицательный.
На 17 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 716 человек (–46 116 + и 6 600 КВИ-), из них в стационарах находится 9 050 пациентов, на амбулаторном уровне – 43 666 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 632 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента,
на аппарате ИВЛ – 107 пациентов.