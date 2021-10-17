За сутки в Казахстане выявили 1 805 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За 16 октября в Казахстане зарегистрировали 1 805 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (сутками ранее показатель составил 1900 заболевших), передает МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 916 504 случая.

За сутки 33 человека умерли от коронавируса и пневмонии.

У 27 пациентов тест на коронавирус показал положительный результат, у шести - отрицательный.

На 17 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 716 человек (–46 116 + и 6 600 КВИ-), из них в стационарах находится 9 050 пациентов, на амбулаторном уровне – 43 666 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 632 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента,

на аппарате ИВЛ – 107 пациентов.

Коронавирус в Казахстане

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