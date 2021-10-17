Между Ташкентом и Ташкентской областью запустят скоростной поезд

CentralAsia (UZ) - Во время поездки в Ташкентскую область президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал запуск современных электропоездов, которые будут курсировать между столицей и городами области.

По данным главы государства, для этих целей будет закуплено 10 электропоездов, передвигающихся со скоростью 120 километров в час. На данных электропоездах будет внедрена единая со столицей билетная система.

Кроме того, будет принята программа развития общественного транспорта, которая свяжет районы региона между собой, а также со столицей. В рамках программы будет открыто 20 новых маршрутов, построено более 120 новых остановок, 13 автостанций.