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Первый в мире киноэкипаж приземлился в Казахстане (видео)

CentralAsia (CA) -  Спускаемый аппарат российского корабля «Союз МС-18» («Ю.А. Гагарин») с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд, которые отправились в космос для съемок художественного фильма, вернулся на Землю с Международной космической станции.

Спускаемый аппарат приземлился в степи Казахстана утром 17 октября, к нему направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться.

«Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18» стоит вертикально и взят под охрану. Самочувствие экипажа хорошее!» — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Пересильд и Шипенко провели в космосе 12 дней. Корабль «Союз», на котором они отправились на МКС, стартовал с космодрома Байконкур 5 октября. Экипажем командовал космонавт Антон Шкаплеров. В тот же день корабль пристыковался к исследовательскому модулю «Прогресс» российской части станции и его экипаж перешел на МКС, где прошли съемки фильма «Вызов».

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