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В России выявили рекордное число новых случаев COVID-19 с начала пандемии

CentralAsia (CA) -  В России за последние 24 часа коронавирус COVID-19 обнаружили у 34 303 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Этот показатель стал рекордным за все время пандемии. Число заболевших коронавирусом в стране растет с конца августа. Так, если 30 августа в России зарегистрировали 18 325 случаев инфицирования, то 9 октября — уже 29 362. Последние четыре для в стране фиксируют более 30 тыс. случаев заражения COVID-19.

За минувшие сутки случаи заболевания зарегистрировали во всех 85 российских регионах. Общее число заразившихся, по данным оперштаба, достигло 7 992 687 человек.

В начале этой недели министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о приросте числа больных с молниеносно развивающимся COVID-19. «Буквально в течение двух-трех дней, требующее реанимационной поддержки», — отметил он.

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