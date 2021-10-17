Гражданин Казахстана подозревается в убийстве соотечественника в Южной Корее

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CentralAsia (KZ) - В южнокорейском городе Чхонджу во время драки от ножевых ранений скончался гражданин Казахстана, передает корейское издание Cj-ilbo.

Тело погибшего нашли 12 октября примерно в 16.51 по местному времени. Мужчина скончался от ножевых ранений в шею в отделении неотложной помощи. В полицию позвонил очевидец происшествия.

На месте был задержан подозреваемый в убийстве. Отмечается, что он также является гражданином Казахстана.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Южная Корея обсуждают решение вопросов нелегальной трудовой миграции. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Казахстане Ку Хонг-сок

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