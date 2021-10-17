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Делегация Казахстана обсудит в Афганистане оказание гуманитарной помощи

CentralAsia (KZ) -  Делегация из Казахстана прилетела в Афганистан, передает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

"Сегодня казахстанская делегация во главе со специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом прибыла с рабочим визитом в Кабул. В рамках визита будут обсуждены вопросы оказания Казахстаном гуманитарной помощи населению Афганистана, а также восстановления торгово-экономических связей", - говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, Казахстан совместно с агентствами ООН намерен сотрудничать по дальнейшему расширению гуманитарных поставок народу Афганистана.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что страна готова наладить конструктивные деловые контакты прежде всего для решения острых гуманитарных проблем, с которыми столкнулся Афганистан.

На недавнем заседании Совета глав государств СНГ Токаев призвал страны не оставлять Афганистан наедине с трудностями.

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