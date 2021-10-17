В Ташкенте девушка ударила таксиста ножом в шею

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте пассажирка несколько раз ударила водителя автомобиля Spark ножом в шею, сообщает uznews.uz.

Водитель автомобиля Spark увидел на дороге гражданку, «ловившую» машину, и решил подвезти её. По словам водителя, в какой-то момент во время движения девушка, сидевшая на заднем сидении, приставила нож к его шее.

«Когда я попытался высадить девушку на вокзале, она внезапно вытащила нож. Вдруг у меня заболела шея, я не понимал, что происходит. Затем я врезался в заднюю часть автобуса. Я вышел из машины и попросил помощи у людей на остановке. Никто не помог. Я взял схватил девушку за руку и попросил окружающих людей позвонить в «102». Некоторые неправильно поняли ситуацию и спросили, почему я держу эту девушку. Затем я указал на мою шею и нож. После этого я снова попросил о помощи, все окружили девушку и всё-таки позвонили в ОВД», — рассказал водитель.

В беседе с представителями правоохранительных органов девушка сообщила, что водитель пытался до неё дотронуться, поэтому она испугалась и попыталась защитить себя.

«Я немедленно взяла нож и ударила им водителя в шею. Я просто хотела напугать его. Возможно, когда он резко остановился, я задела его. Не знаю», — сказала пассажирка.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.