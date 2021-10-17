Северная Корея может испытать баллистические ракеты большой дальности

CentralAsia (CA) - Северная Корея может возобновить испытания баллистических ракет большой дальности в 2022 году. Об этом 17 октября, пишет Kyodo News со ссылкой на отчет Управления военной разведки США.

«Не исключено, что в следующем году мы сможем увидеть испытание ракеты большой дальности», — говорится в документе.

Отмечается, что Северная Корея будет работать над улучшением новых баллистических ракет на твердом топливе, которые можно подготовить к запуску быстрее ракет на жидком топливе.

«Ким Чен Ын подтолкнул свою страну к разработке ядерного оружия и сочетанию его с баллистическими ракетами, которые могут достичь Южной Кореи, Японии и Соединенных Штатов», — сказано в отчете.

Последнее испытание Пхеньяна межконтинентальной баллистической ракеты прошло в ноябре 2017 года. Такая ракета способна доставить ядерную боеголовку на континентальную часть США.

В октябре 2020 года во время военного парада КНДР показала новый тип межконтинентальных баллистических ракет. В том же году проводились испытания баллистических ракет малой дальности.

29 сентября этого года Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты нового типа «Хвасон-8». Южнокорейские и американские разведслужбы анализировали запуск для получения дополнительной информации.

30 сентября Пентагон заявил об отсутствии немедленной угрозы для США от ракеты.

В этот же день сообщалось о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отверг предложение Соединенных Штатов о диалоге, назвав политику США враждебной.