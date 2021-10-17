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Убийцей депутата в Британии оказался сын экс-советника премьера Сомали

CentralAsia (CA) -  Депутата британского парламента от правящей Консервативной партии Дэвида Эммесса зарезал сын бывшего высокопоставленного африканского чиновника. Об этом сообщает британская газета The Times.

Харби Али Куллане, экс-советник премьер-министра Сомали, рассказал изданию, что его 25-летний сын сейчас находится под стражей. Сам отец шокирован и совершенно не ожидал подобного от своего сына.

По данным источников газеты, Али Харби Али ранее подозревался в радикальных взглядах, а перед тем, как убить Эммесса, был направлен на специальную программу дерадикализации. Следствие считает, что он действовал в одиночку.

Нападение на Эммесса произошло в городе Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс во время встречи политика с гражданами в церкви. Злоумышленник несколько раз ударил его ножом. Эммессу оказали первую помощь, однако впоследствии он умер от полученных травм.

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