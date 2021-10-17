Житель Франции выиграл рекордный джекпот в размере 220 млн евро

CentralAsia (CA) - В субботу житель Франции проснулся богаче на 220 млн евро. Это самый большой приз, когда-либо выигранный в лотерею в Европе, сообщает euronews.

Предыдущий суперджекпот в 210 млн евро был выигран в Швейцарии в феврале этого года. Во Франции последний рекордный выигрыш датируется декабрем 2020 года и составил 200 млн евро.

Теперь у счастливчика есть 60 дней, чтобы забрать свой приз.