Житель Франции выиграл рекордный джекпот в размере 220 млн евро
- Азия и мир, общество
- 19:42, 17 октября 2021
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CentralAsia (CA) - В субботу житель Франции проснулся богаче на 220 млн евро. Это самый большой приз, когда-либо выигранный в лотерею в Европе, сообщает euronews.
Предыдущий суперджекпот в 210 млн евро был выигран в Швейцарии в феврале этого года. Во Франции последний рекордный выигрыш датируется декабрем 2020 года и составил 200 млн евро.
Теперь у счастливчика есть 60 дней, чтобы забрать свой приз.