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Житель Франции выиграл рекордный джекпот в размере 220 млн евро

CentralAsia (CA) -  В субботу житель Франции проснулся богаче на 220 млн евро. Это самый большой приз, когда-либо выигранный в лотерею в Европе, сообщает euronews.

Предыдущий суперджекпот в 210 млн евро был выигран в Швейцарии в феврале этого года. Во Франции последний рекордный выигрыш датируется декабрем 2020 года и составил 200 млн евро.

Теперь у счастливчика есть 60 дней, чтобы забрать свой приз.

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