За чертой бедности в 2020-м оказались еще более 100 млн человек - Антониу Гутерриш

CentralAsia (CA) - В прошлом году дополнительно 120 миллионов человек оказались за чертой бедности, а рост показателей нищеты наблюдается впервые за 20 лет.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, который отмечают 17 октября, передают «Новости ООН».

По словам Гутерриша, это связан он прежде всего с пандемией, борьба с которой самым негативным образом отразилась на экономиках стран мира.

«Неравномерное восстановление еще более увеличивает неравенство между глобальным Севером и Югом. А между тем сегодня, когда солидарность нужна как никогда, мы не видим ее проявления», – сказал глава ООН.

Гутерриш считает, что необходимо вести борьбу на два фронта, сражаясь с нищетой и неравенством, и прежде всего – с несправедливым распределением вакцин, которое приводит к дальнейшему распространению вируса и продлевает экономический спад.

«Нам надо срочно положить конец этому, справиться с долговым кризисом и обеспечить, чтобы самые нуждающиеся страны получили инвестиции, позволяющие им восстановиться (после кризиса – Ред.)», – убежден глава ООН.

Генеральный секретарь предложил конкретные пути выхода из создавшейся ситуации, призвав страны проявлять политическую волю и расширять партнерские отношения, чтобы к 2030 году добиться социальной защищенности каждого члена общества.

При этом он предложил вкладывать больше средств в переквалификацию трудящихся, чтобы обеспечить кадры для растущего сектора «зеленой экономики».

«Мы также должны инвестировать в достойные рабочие места в сфере услуг по уходу, а это поможет продвинуться на пути борьбы с неравенством и обеспечить уход всем нуждающимся в такой поддержке», – считает глава ООН.

Генсек ООН также привлек внимание к положению уязвимых групп населения, включая женщин, которые в результате пандемии пострадали больше мужчин.

Кроме того, он предложил оказывать адресную помощь женщинам-предпринимателям, бороться с неформальной занятостью, а также уделять больше внимания вопросам образования, социальной защиты, медицинского страхования для детей и здравоохранения в целом и сокращать разрыв в доступе к цифровым технологиям.

Антониу Гутерриш отметил, что здоровое питание недоступно почти половине населения планеты – трем миллиардам человек. Генсек ООН добавил, что в 2020 году более 800 млн человек в мире голодали.

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты отмечают 17 октября, поскольку в этот день 1987 года тысячи людей собрались во Дворце Шайо в Париже (где в 1948 году приняли Всеобщую декларацию прав человека), чтобы почтить память жертв крайней нищеты, насилия и голода.