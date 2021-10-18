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В эксклаве Сох в Узбекистане завершилось строительство аэропорта

CentralAsia (UZ) -  В Сохском районе Ферганской области, который граничит с Баткенской областью Кыргызстана, завершилось строительство нового аэропорта.

Как сообщила пресс-служба администрации Ферганской области, в скором времени в аэропорту, общая площадь которого составляет 7 гектаров, а длина взлетно-посадочной полосы – 700 метров, начнутся тестовые полеты.

Аэропорт был построен согласно постановлению президента Шавката Мирзияева «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию территории в 2020-2021 годах» от августа 2020 года.

Как говорится в официальном сообщении, на строительство аэропорта на территории махалли «Новобод» было потрачено почти 7 млрд сумов. На территории аэропорта расположены взлетно-посадочная площадка, зал ожидания, точка питания, торговая точка и зона отдыха.

Сохский район Узбекистана площадью 350 квадратных километров полностью окружен территорией Баткенской области Кыргызстана. Чтобы попасть в Сох из Узбекистана, надо проехать примерно 20 километров по территории Кыргызстана.

Дорога Сох-Риштан была закрыта в 2013 году после конфликта на границе Кыргызстана и Узбекистана. Дорогу открыли в апреле этого года для передвижения лиц и транспортных средств для перевозки пассажиров, проезд грузовых авто пока не разрешен.

Между жителям сел, граничащих с Сохским районом, часто возникают конфликты на бытовой почве. Очередной из таких конфликтов произошел в мае прошлого года между жителями села Чечме Кадамджайского района (Кыргызстан) и Чашма Сохского района (Узбекистан), которые не смогли поделить родник. В результате инцидента граница между двумя странами закрылась, а жители Соха оказались в блокаде.

После этого инцидента власти Узбекистана решили реализовать ряд мер по комплексному социально-экономическому развитию Сохского района, которые предусматривали в том числе создание аэропорта.

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