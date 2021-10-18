В Узбекистане на борьбу с коронавирусом и закупку вакцин дополнительно выделили $120 млн

CentralAsia (UZ) - На заседании парламентской комиссии Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, прошедшего в конце прошлой недели, было принято решение о выделении дополнительных 1,3 триллион сумов ($120 млн.) на борьбу с коронавирусом и закупку вакцин.

На заседании парламентской комиссии также был обсужден вопрос дальнейшего повышения эффективности санитарно-эпидемиологической службы.

Члены парламентской комиссии также обсудили распространенность заболевания в последние дни среди детей, в том числе школьников.

Как отмечено в официальном сообщении, в госбюджете в 2021 году было зарезервировано 3 триллиона сумов на борьбу с пандемией коронавируса и закупку вакцин, но эти средства уже израсходованы.

По данным Санитарно-эпидемиологической службы, в стране 21,45 млн человек старше 18 лет подлежат вакцинации.

По данным ведомства, на 12 октября были полностью вакцинированы 3 млн 290 тыс человек, вторую дозу получили – 7 млн 240 тыс и первую дозу – 12 млн 400 тыс.

Этому контингенту сделано в общей сложности 22,95 миллионов доз вакцин.

«Использовано 81,5% вакцины ZF-UZ-VAC, 78,5% – AstraZeneca, 62,4% – «Спутник V», 92,7% – Moderna и 36,6% – Pfizer», – говорится в сообщении.