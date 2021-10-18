Талибы ответили на предупреждение Путина странам СНГ

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CentralAsia (CA) - Представители движения «Талибан» прокомментировали заявление российского президента Владимира Путина, выразившего опасения по поводу присутствия боевиков «Исламского государства» (ДАИШ, ИГ) на севере Афганистана, сообщает афганский телеканал TOLOnews.

В пятницу, 15 октября, Путин на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что на севере Афганистана сконцентрированы около 2000 игиловцев.

«Их лидеры вынашивают планы по распространению своего влияния на центральноазиатские государства, на российские регионы. Делают ставки на разжигание этноконфессиональных конфликтов и религиозной ненависти. Террористы стремятся проникать на территорию содружества, в том числе и под видом беженцев», - сказал российский президент.

Путин также призвал не торопиться с официальным признанием талибов.

«Мы не должны пока торопиться с официальным признанием талибов. Мы понимаем, что должны взаимодействовать с ними, но мы не должны торопиться в этом отношении. Мы обсудим это и проведем консультации. Однако мы должны поддерживать процесс афганского примирения и добиваться нормализации ситуации в этой стране»

Член комиссии «Талибана» по вопросам культуры Анамулла Самангани заявил, что сообщения о присутствии боевиков ДАИШ на севере Афганистана не соответствуют действительности.

«Высказываемые по этому поводу опасения беспочвенны. ДАИШ не пользуется поддержкой населения ни в одной части Афганистана», - отметил Самангани.

В свою очередь, исполняющий обязанности министра иностранных дел в назначенном «Талибаном» правительстве Амир Хан Муттаки заявил, что непризнание международным сообществом правительства талибов играет на руку боевикам ДАИШ.

«Тот факт, что новое государство в Афганистане официально не признанно, выгоден ИГ. С одной стороны, зарубежные страны говорят, чтобы мы контролировали афганцев, чтобы они не уезжали из страны. С другой стороны, они не признают новое правительство, что поднимает боевой дух террористов ИГ. Это не соответствует ни интересам Афганистана, ни остального мира», - сказал Муттаки в интервью Anadolu.

Он добавил, что в мире существуют такие государства, в которых власть была захвачена силой или в результате переворота, но при этом их признали, а правительство Афганистана имеет статус власти «де факто».