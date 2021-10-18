В Казахстане за сутки выявлено 1642 случая коронавируса

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1642 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 318;

- город Нур-Султан — 238;

- Павлодарская область — 168;

- Карагандинская область — 149;

- Северо-Казахстанская область — 132;

- Акмолинская область — 122;

- Костанайская область — 114;

- Алматинская область — 107;

- Восточно-Казахстанская область — 103;

- Атырауская область — 42;

- Западно-Казахстанская область — 37;

- Актюбинская область — 25;

- Туркестанская область — 24;

- Кызылординская область — 22;

- Жамбылская область — 21;

- город Шымкент — 16;

- Мангистауская область — 4.

На сегодняшний день в стране всего выявлен 918 146 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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