В Казахстане за сутки выявлено 1642 случая коронавируса

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1642 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 318;
- город Нур-Султан — 238;
- Павлодарская область — 168;
- Карагандинская область — 149;
- Северо-Казахстанская область — 132;
- Акмолинская область — 122;
- Костанайская область — 114;
- Алматинская область — 107;
- Восточно-Казахстанская область — 103;
- Атырауская область — 42;
- Западно-Казахстанская область — 37;
- Актюбинская область — 25;
- Туркестанская область — 24;
- Кызылординская область — 22;
- Жамбылская область — 21;
- город Шымкент — 16;
- Мангистауская область — 4.
На сегодняшний день в стране всего выявлен 918 146 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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