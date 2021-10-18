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За сутки в Казахстане 31 человек скончался от коронавируса и пневмонии

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 31 человек скончался от коронавируса и связанной с ним пневмонии за сутки, передает оперативный штаб.

16 октября от коронавируса с положительным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 24 человека, еще 7 пациентов умерли от пневмонии с симптомами коронавируса, но при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

На 18 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 825 человек (46 275+ и 6 550 КВИ-), из них в стационарах находятся 9 329 пациентов, на амбулаторном уровне - 43 496 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 628 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 177 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 104 пациента.

Коронавирус в Казахстане
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