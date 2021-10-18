В России после гибели футболиста объявлен в розыск мигрант из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В России погиб 26-летний футболист «Ермака» Виктор Кочетов. Молодой бомбардир захлебнулся кровью после драки с мигрантами из Узбекистана, а пьяные друзья не сумели оказать ему помощь.

Как пишет портал Obninsk.name, Кочетов погиб в ночь на 11 октября. Накануне его футбольный клуб «Ермак» сыграл с «Козельском», и проигрыш не помешал команде стать по результатам общего зачёта серебряным призером первенства Калужской области.

Футболисты отметили это событие, но Виктор и двое других игроков захотели продолжить праздник. Они приехали в Обнинск в сауну Cherry, а когда в три часа ночи сауна закрылась, перебрались в находящееся по соседству кафе «Ташкент».

Владелец кафе Шерзод, обслуживавший посетителей той ночью, рассказал, что футболисты были сильно пьяны. Однако они вели себя вежливо – выпивали у стойки бара и танцевали. Один из футболистов предлагал отправиться по домам, но двое других отказывались уходить.

В кафе было не больше десяти человек, в том числе трое уроженцев Узбекистана. Двое из них работали на заводе «Самсунг». Узбекистанцы общались с футболистами, причем обе компании вели себя мирно, несмотря на обилие алкоголя.

Мигранты покинули кафе, через 15 минут за ними последовали футболисты. О дальнейших событиях владелец кафе не смог рассказать – он сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что закрыл кафе и поехал домой, ничего не зная о драке.

По предварительной версии, на улице между мигрантами и футболистами произошел конфликт. Они подрались, нанеся друг другу несколько ударов. При этом Виктору Кочетову сломали нос, у него началось сильное кровотечение.

Друзья футболиста приняли решение отвезти его не в больницу, а домой. По дороге у Кочетова началась асфиксия, он потерял сознание. Но его попутчики были настолько пьяны, что ничего не заподозрили.

Жена погибшего рассказала, что домой Кочетова привезли уже без признаков жизни. Скорая прибыла только через сорок минут, спасти футболиста не удалось. Вскрытие показало, что к смерти привела именно асфиксия, а не удар.

Тем не менее, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Задержан один из мигрантов, участвовавших в драке, по имени Огабек. Второй узбекистанец, Аллашукур Каримов из Хорезмской области, покинул страну и объявлен в международный розыск. О третьем участнике происшествия пока не известно ничего, кроме того, что его зовут Шакир.

Родные футболиста винят в его смерти друзей, которые вовремя не отвезли его в больницу. У Виктора Кочетова осталась полуторагодовалая дочь.