12-летний ученик открыл стрельбу в школе под Пермью, - СМИ

CentralAsia (CA) - В одной из школ Пермского края произошла стрельба, сообщили источники ТАСС и РЕН ТВ.

По их информации, огонь открыл один из учеников, он задержан. В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел в поселке Сарс на юге Пермского края. Стрелявшим оказался 12-летний шестиклассник, сообщил РЕН ТВ.

Ученик успел два раза выстрелить из карабина «Сайга», после чего его задержали, рассказали источники телеканала. Собеседник ТАСС сообщил, что школьник выстрелил один раз — в потолок. Во время случившегося в здании была только вахтерша, она не пострадала, говорит источник агентства.