Узбекистан и Афганистан намерены разработать дорожную карту по развитию сотрудничества

CentralAsia (UZ) - После переговоров делегаций Узбекистана и «Талибана», прошедших 16 октября в Термезе, стороны сформировали рабочие группы, члены которых должны обсудить актуальные вопросы и предоставить свои рекомендации.

Ранее сообщалось, что делегация движения «Талибан» 16 октября прибыла в Узбекистан для проведения переговоров. По данным местных СМИ, на встрече представители различных министерств и ведомств обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия, обеспечения безопасности границ, сотрудничества в сфере энергетики, международных грузоперевозок и транзита.

Особое внимание было уделено вопросам реализации инфраструктурных проектов, в частности прокладки линии электропередач «Сурхан – Пули-Хумри» и строительства железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар».

Спустя день представитель талибов Забиулла Муджахид заявил о том, что Узбекистан и Афганистан разработают дорожную карту по развитию сотрудничества.

Как отмечается, после переговоров в Термезе стороны сформировали рабочие группы, члены которых должны обсудить актуальные вопросы и предоставить свои рекомендации.

Основной задачей поставлено в течение десяти дней разработать дорожную карту развития сотрудничества Ташкента и Кабула.