Создатели «Игры в кальмара» заработают почти миллиард долларов - СМИ

CentralAsia (CA) - Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» от стриминговой платформы Netflix может заработать почти 900 млн долларов, передает Reuters.

Согласно документам американского стримингового сервиса Netflix, опубликованным агентством Bloomberg, платформа планирует заработать на южнокорейском сериале «Игра в кальмара» порядка 891,1 млн долларов.

Отмечается, что Netflix потратил на производство сериала всего лишь 21,4 млн долларов, или около 2,4 млн за эпизод.

В отчетах Netflix также говорится, что в общей сложности люди потратили на просмотр сериала более 1,4 млн часов. Около 132 млн человек посмотрели как минимум две минуты «Игры в кальмара» за первые 23 дня сериала.

В самом стриминг-сервисе заявили, что СМИ не должны были раскрывать конфиденциальные данные из полученных документов.

«Netflix не обсуждает эти показатели за пределами компании и принимает значительные меры для их защиты от разглашения», - заявил адвокат компании.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» - это триллер о выживании, действие которого происходит в современном Сеуле. Группе из 456 человек предлагают сыграть в серию детских игр с шансом выиграть огромную сумму денег, но проигрыш стоит жизни.

Ранее сериал «Игра в кальмара» официально стал самым популярным на Netflix.