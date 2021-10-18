За сутки в Узбекистане выявлено 360 новых больных COVID-19 и пневмонией

CentralAsia (UZ) - За 17 октября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 181 312 (+354). В течение прошедших суток зафиксированы 354 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Также у 6 человек диагностирована пневмония (всего 27 557).

Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1 290 летальных исходов).

За день выздоровело 327 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 177 213 и 5, имевших диагноз пневмония (всего – 26 058). Показатель выздоровления составляет 98%.