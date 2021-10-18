экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Узбекистане выявлено 360 новых больных COVID-19 и пневмонией

CentralAsia (UZ) -  За 17 октября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 181 312 (+354). В течение прошедших суток зафиксированы 354 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Также у 6 человек диагностирована пневмония (всего 27 557).

Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1 290 летальных исходов).

За день выздоровело 327 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 177 213 и 5, имевших диагноз пневмония (всего – 26 058). Показатель выздоровления составляет 98%.

Новости по теме:

print
  • В эксклаве Сох в Узбекистане завершилось строительство аэропорта
  • В Ташкенте девушка ударила таксиста ножом в шею
  • За сутки в Казахстане выявили 1 805 новых случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com