Узбекистан наладил сотрудничество с морскими портами Казахстана и России

CentralAsia (UZ) - АО «Узбекистон темир йуллари» заключило Меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с портами Каспийского моря «Актау» и «Курык», а также с сухим портом Хоргос. Об этом сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

В сентябре текущего года был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с российской логистической компанией «РУСКОН», которая является мультимодальным оператором транспортно-логистических услуг ГК «Дело» с наличием собственных терминалов в морских портах Новороссийска, Санкт-Петербурга и Находки.

«Важность данного сотрудничества обусловлена преимуществом морских перевозок в мировом объёме грузоперевозок, а также особенностями географического расположения Узбекистана – удаленностью от выхода к мировому океану территориями минимум двух государств», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 5 октября президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о присоединении Узбекистана к Межправительственному соглашению о «сухих портах» (позволяет упростить процедуру транспортировки грузов морем) Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО).