Индия планирует конференцию по Афганистану в ноябре - приглашены ключевые заинтересованные стороны, включая Пакистан

CentralAsia (CA) - Присоединяясь к другим заинтересованным сторонам в оказании давления на «Талибан» с целью создания инклюзивного правительства в Афганистане, Индия предложила провести личную конференцию на уровне советников по национальной безопасности (АНБ) для обсуждения афганской проблемы в Дели в ноябре, сообщает Times of India.

Правительство поддерживает связь с Россией, Китаем, США, Пакистаном и несколькими странами региона по поводу конференции. Ожидается окончательное подтверждение от гостей конференции. Индия предложила провести конференцию 10 или 11 ноября.

Приглашение было направлено пакистанскому советнику премьер-министра Моиду Юсуфу в то время, когда на границе двух стран наблюдается рост напряженности. Но источники подчеркивают, что все заинтересованные стороны должны быть задействованы для разрядки надвигающегося гуманитарного кризиса и кризиса безопасности в Афганистане после захвата страны талибами.

На самом деле Индия планировала провести аналогичную конференцию в мае этого года с участием тогдашнего правительства Афганистана, а также Пакистана, но вторая волна Covid-19 перечеркнула планы. Конечно, сейчас ситуация намного сложнее, когда страну захватили талибы.

Конференция в Индии последует за запланированными на 20 октября переговорами в Московском формате, на которые Россия, как и прежде, пригласила Индию. Незадолго до Московского формата состоится встреча расширенной российской тройки, в которую входят США, Китай и Пакистан.

Конференция в Индии, вероятно, продолжит повестку дня переговоров в Московском формате и будет стремиться обеспечить более инклюзивное правительство в Афганистане, подчеркивая при этом необходимость того, чтобы «Талибан» не допускал использования афганской территории для трансграничного терроризма.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сам сказал, что правительство в Афганистане не является инклюзивным и что международному сообществу не следует спешить с признанием этого. Конференция также предоставит Индии возможность подчеркнуть значение резолюции 2593 Совета Безопасности ООН от 30 августа, которая, по мнению правительства, должна сформировать мировую повестку дня в Афганистане.

Ожидается, что во встрече примут участие высокопоставленные правительственные чиновники, что также подчеркнет необходимость для Афганистана иметь беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи.

В то время как Индия имела свой первый официальный контакт с талибами в Дохе 31 августа, Московский формат, вероятно, станет первым официальным контактом между Нью-Дели и правительством талибов после того, как они объявили о временном кабинете министров.

«Индия оказывает гуманитарную помощь Афганистану, и политика Индии в отношении Афганистана основывается на ее дружбе с афганским народом», - сказал представитель министерства иностранных дел Индии.

Ранее в этом месяце министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла заявил, что Индия готова предоставить гуманитарную помощь Афганистану, и взаимодействовала с представителями «Талибана» в Дохе.

Выступая на конференции India Today Conclave 2021, министр иностранных дел сказал: «Мы готовы предоставить гуманитарную помощь Афганистану, и мы были конструктивным партнером в развитии страны до прихода к власти талибов, инвестировав более 3 млрд долларов».