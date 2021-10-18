Отсидевший 15 суток блогер из Узбекистана Бобур Ганиев решил закончить блогерскую карьеру

CentralAsia (UZ) - Учтепинский районный суд по уголовным делам в сентябре этого года вынес приговор в отношении блогера Бобура Ганиева, который будучи пассажиром автомобиля, оскорбил и не подчинился требованиям инспектора ДПС.

Отсидев 15 суток, 17 октября, автоблогер Бобур Ганиев записал видеобращение, сообщив, что он решил прекратить блогерскую деятельность, сообщает uznews.uz.

«Уважаемые соотечественники, я начал бизнес. Поэтому у меня не будет времени вести свой канал на YouTube. Надеюсь, что вы меня правильно поймете. Моей целью было пропагандирование законности», - сообщил в видеобращении блогер.

Рассказывая о своей цели, он привел слова одного из мудрецов «То, что законно, - не всегда справедливо, а то, что справедливо, - не всегда законно», и публично сжег свою толстовку, в которой он находился с 30 сентября по 17 октября.

30 сентября, примерно в 23:30, во время профилактического рейда «Безопасная столица» напротив Фархадского рынка в Учтепинском районе инспекторы ДПС остановили автомобиль Epica. В ходе проверки документов водителя, пассажир автомобиля, Бобур Ганиев, оскорбил инспекторов ДПС и не подчинился их законным требованиям.

Согласно судебному решению, за использование слова «мент» в отношении инспекторов ДПС Бобур Ганиев был признан виновным по статье 41 (Оскорбление) КоАО РУз, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 БРВ. Кроме того, он признан виновным по статье 194 (Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) КоАО РУз и получил наказание в виде штрафа в размере 1 БРВ. Также его арестовали на 15 суток согласно статье 195 КоАО РУз (Противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел).