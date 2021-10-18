Подробности стрельбы в Пермском крае, где задержали 12-летнего ученика

CentralAsia (CA) - По данным источника «Интерфакса», школьная травля рассматривается среди основных мотивов шестиклассника, стрелявшего в школе под Пермью.

По данным регионального министерства территориальной безопасности, шестиклассник выстрелил дважды — в стену и потолок. Подростка задержали.

Во время стрельбы ученик выкрикивал фразу «В меня вселился Бог!», сообщили собеседники Telegram-канала Baza. По его информации, школьника успокоила директор, которая вышла из кабинета и уговорила мальчика зайти к себе. После задержания ученик признался, что пришел в школу с оружием, чтобы «расправиться с одной конкретной девочкой, которая его сильно обижала», пишет Baza.

По информации Telegram-канала, шестиклассник украл «Сайгу» у отца.

В результате случившегося пострадал один из учеников — мальчику, поднимавшемуся по лестнице, поранило ногу осколком стекла от двери, узнала Baza.

Как пишет «Интерфакс», во время стрельбы в здании школы находились более 300 детей и 30 педагогов. Все самостоятельно покинули здание.

«Дети, не дожидаясь официальной эвакуации, сами оперативно вышли из классов и покинули школу, отойдя на безопасное расстояние», - сказал источник.

В школе также находилась сестра нападавшего. Он отказался стрелять в нее, попросил покинуть школу и пойти домой.

В администрации Октябрьского городского округа рассказали ТАСС, что семья школьника, открывшего стрельбу, благополучная, на учете не состояла. Другие обстоятельства происшествия выясняются.