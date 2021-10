Генсек ООН назвал главную причину появления новых штаммов COVID-19

CentralAsia (CA) - Глава Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что к развитию новых штаммов коронавируса и продолжению экономического спада в странах мира ведет неравномерное распределение вакцин. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Генсек ООН призвал страны мира к «равному подходу», поскольку без него не добиться устойчивого сокращения числа смертей.

«Неравенство в вакцинации позволяет штаммам COVID-19 развиваться и размножаться, обрекая мир на большее количество смертей и продлевая экономический спад. Без скоординированного справедливого подхода снижение числа случаев заболевания в одной стране не будет устойчивым в течение длительного времени», - заявил Гуттериш.

Vaccine inequality is allowing #COVID19 variants to develop & run wild, condemning the world to more deaths & prolonging an economic slowdown.



Without a coordinated, equitable approach, a reduction of cases in any one country will not be sustained over time.