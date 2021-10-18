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Пентагон и Узбекистан обсудили вопросы безопасности на границе, - посол США
Продолжение: Узбекистан вновь заявил, что не планируют размещать на своей территории подразделения СШАПредыстория: Пентагон обсудит с Узбекистаном использование военных баз - СМИ

CentralAsia (UZ) -  Помощник министра обороны США Кристофер Майер провел с властями Узбекистана переговоры по вопросам обеспечения безопасности границ. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм.

«Очень рад принять участие в продуктивных переговорах по двустороннему сотрудничеству и обсудить вопросы безопасности границ в последние несколько дней с правительством Узбекистана во время визита межведомственной делегации во главе с помощником министра обороны Крисом Майером», — написал Дэниел Розенблюм.

Ранее в американском издании Politico была опубликована статья о том, что США планируют разместить в Узбекистане контртеррористические силы. Издание сообщало, что представители Пентагона планируют посетить Узбекистан для дальнейшего обсуждения этой темы. Издание отмечало, что четверо республиканцев приехали в Узбекистан, чтобы встретиться с высшими должностными лицами, в том числе побеседовать более двух часов с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Однако в ответ на это глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что вопрос размещения в Узбекистане вооружённых сил США для борьбы с угрозой терроризма из Афганистана не обсуждается.

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