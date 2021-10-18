Пентагон и Узбекистан обсудили вопросы безопасности на границе, - посол США

CentralAsia (UZ) - Помощник министра обороны США Кристофер Майер провел с властями Узбекистана переговоры по вопросам обеспечения безопасности границ. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм.

Very glad to participate in productive talks on bilateral cooperation and to discuss border security the past few days with the Government of Uzbekistan during the visit of an interagency delegation led by Assistant Secretary of Defense Chris Maier. — U.S. Ambassador to Uzbekistan (@UsAmbUzbekistan) October 17, 2021

«Очень рад принять участие в продуктивных переговорах по двустороннему сотрудничеству и обсудить вопросы безопасности границ в последние несколько дней с правительством Узбекистана во время визита межведомственной делегации во главе с помощником министра обороны Крисом Майером», — написал Дэниел Розенблюм.

Ранее в американском издании Politico была опубликована статья о том, что США планируют разместить в Узбекистане контртеррористические силы. Издание сообщало, что представители Пентагона планируют посетить Узбекистан для дальнейшего обсуждения этой темы. Издание отмечало, что четверо республиканцев приехали в Узбекистан, чтобы встретиться с высшими должностными лицами, в том числе побеседовать более двух часов с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Однако в ответ на это глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что вопрос размещения в Узбекистане вооружённых сил США для борьбы с угрозой терроризма из Афганистана не обсуждается.