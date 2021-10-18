Узбекистан занял II место в международном конкурсе разведчиков и спецназа, обойдя США (видео)

Узбекистан занял II место в международном конкурсе разведчиков и спецназа, обойдя США

CentralAsia (UZ) - Второе место в международном конкурсе разведчиков и спецназа «Кембрийский патруль», уступив Британии, заняла команда военных из Узбекистана, 17 октября сообщает пресс-служба министерства обороны Узбекистана.

Конкурс проходил с 29 сентября по 17 октября в английском городе Бреконе.

«Узбекские военные заняли второе место после хозяев на Международном конкурсе «Кембрийский патруль», обойдя США», — сообщает пресс-служба.

В конкурсе принимали участие сотрудники разведки и спецназа, составив 103 команды из 18 стран мира. В частности, участвовали такие страны как Великобритания, США, Узбекистан, Косово, Греция, Ирландия, Германия, Латвия, Франция, Гана, Италия, Индия, Польша, Дания, Индонезия, Швейцария, Литва и Нидерланды. Россия участие в конкурсе не принимала.

Активная фаза конкурса началась 14 октября. Маршрут соревнований составил 90 км. Он был разбит на разного уровня сложности дистанции, через каждые 8-10 км выполнялось несколько боевых задач.

Участники конкурса использовали оружия массового поражения, методы разведки и переходили через горную реку. Они оказывали первую помощь раненым, эвакуируя раненых различными способами, пересекали минное поле индивидуально и группами. Также они совершали налеты на объекты противника, заложников и вели допрос военнопленных.

Первое место и золотые медали заняла принимающая страна Великобритания, второе место и серебряные медали завоевали команда министерства обороны Узбекистана и третье место и бронзовые медали выиграла команда США.

Целью конкурса «Кембрийский патруль» является проведение сложных учений по патрулированию с целью повышения оперативных возможностей. Конкурс работает на ежегодной основе, заявки принимаются от всех трех служб (регулярных и резервных войск), а также от различных зарубежных воинских частей. Участие в конкурсе платное.