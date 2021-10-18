Кардиологи рассказали, как правильно завтракать, чтобы снизить уровень холестерина в крови

CentralAsia (CA) - Высокий уровень холестерина в крови может привести к серьезным проблемам с сердцем и сосудами. Согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, чтобы избежать инсульта или инфаркта, кардиологи советуют внести изменения в свой ежедневный рацион питания, сообщает издание «Доктор Питер».

По словам врачей, начинать нужно с самого первого и самого важного приема пищи - завтрака. Правильный завтрак поможет грамотно запустить пищеварительную систему и не съесть больше нормы в течение дня.

Для этого подойдет натуральная овсяная каша, пищевые волокна которой также помогают вывести из организма «плохой» холестерин.

При этом коровье молоко рекомендуется заменить миндальным. На нем можно варить ту же самую кашу или просто добавлять в кофе. Миндаль, из которого делают это молоко, богат мононенасыщенными жирными кислотами, которые помогают избавиться от «плохого» холестерина.

Медики советуют периодически включать сам миндаль в свой рацион. Орех отлично дополнит практически любой завтрак.

Вместо бутербродов с маслом специалисты посоветовали мазать на хлеб мякоть авокадо. В исследовании 2015 года Американская кардиологическая ассоциация пришла к выводу, что один авокадо в день может снизить уровень «плохого» холестерина у людей с избыточным весом или ожирением. Также ученые выяснили, что авокадо способствует повышению уровня «хорошей» формы холестерина.

Многие не представляют своего утра без яичницы. Оказывается, такой завтрак тоже можно сделать полезным для сосудов. Для этого надо просто убрать из него желток. Из оставшихся белков можно приготовить яичницу-болтунью или омлет, добавив туда зелени и овощей.

Еще один полезный продукт на завтрак - апельсиновый сок. По данным Ассоциации диетологов Великобритании, растительные станолы и стерины, которые содержатся в соках некоторых марок, снижают всасывание холестерина в кишечнике и выводят его из организма.