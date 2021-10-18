В Казахстане обновились данные о численности населения

CentralAsia (CA) - Бюро национальной статистики опубликовало новые данные о демографической ситуации в Казахстане за январь - август 2021 года.

«Численность населения страны на 1 сентября 2021 года составила 19 млн 42,1 тыс. человек, в том числе городского - 11 млн 287,4 тыс. (59,3%), сельского - 7 млн 754,7 тыс. - 40,7% человек. По сравнению с 1 сентября 2020 года численность населения увеличилась на 257,1 тыс. человек, или 1,4%», - сообщили в ведомстве.

Естественный прирост населения за январь - август 2021 года по сравнению с январем - августом 2020 года (162,5 тыс. человек) увеличился на 10,1% и составил 178,9 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 14,14.

Количество родившихся и умерших

Число родившихся за период с января по август 2021 года составило 296,5 тыс. человек, что на 8,4% больше, чем за соответствующий период 2020 года (273,4 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 23,44 родившихся.

Число умерших за этот период составило 117,6 тыс. человек, что на 6% больше, чем с января по август в 2020 году (111 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 9,3 умерших на 1000 человек.

В возрасте до года за январь - август 2021 года умерло 2345 младенцев. В этом периоде 2020 года умерло 2129 младенцев. Смертность увеличилась на 10,1 процента. Коэффициент младенческой смертности составил 7,91 случаев на 1000 родившихся.

Количество прибывших

По данным органов миграционной службы, в январе - августе 2021 года число прибывших в страну составило 6339 человек, число выбывших из страны - 22 685 человек, сальдо миграции составило 16 346.

Доля прибывших из стран СНГ составила 84,1%, выбывших — 86,1% от общего числа мигрантов.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах республики, увеличилась на 7,3%.

Внутри Казахстана граждане в основном перемещаются между Алматы, Нур-Султаном, Шымкентом и Мангистауской областью.

В начале августа стало известно о рождении 19-миллионного жителя страны. С этим событием казахстанцев поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.

Юбилейная гражданка Казахстана родилась 20 июня в семье 39-летнего Азамата Нургалиева и 35-летней Назгуль Кобентаевой из Алматинской области. Это уже четвертый ребенок супружеской пары, ранее у них родились три дочери. Родные отметили, что новорожденная внешне похожа на отца.

Замакима Алматинской области в честь знаменательного события подарил семье сертификат на сумму один миллион тенге. Также для малышки привезли детскую коляску, набор по уходу за младенцем, корзину фруктов и другие презенты.

В Казахстане проходит общенациональная перепись населения. Она началась 1 сентября и продлится до 30 октября.