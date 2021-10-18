Следственный комитет возбудил дело после стрельбы в пермской школе

CentralAsia (CA) - Следственный комитет начал расследование по факту стрельбы в школе в поселке Сарс на юге Пермского края, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 (халатность) и ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК.

Следователи устанавливают мотивы ученика, который устроил стрельбу, а также выясняют, как он получил доступ к оружию.

По факту действий подростка проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК — покушение на преступление. Речь идет о признаках покушения на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом (п.п. «в, е» ч. 2 ст. 105 УК).

Согласно ст. 66 УК срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей за оконченное преступление. Наказание по ч. 2 ст. 105 УК предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. То есть за покушение на преступление по этой статье может грозить до 15 лет лишения свободы.

При этом несовершеннолетних в возрасте до 16 лет могут приговорить не более чем к шести годам лишения свободы, в случае особо тяжких преступлений — не более чем к десяти годам воспитательной колонии. Если несовершеннолетний впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести или ранее был осужден, но впервые совершил преступление небольшой тяжести, наказание в виде лишения свободы ему назначить не могут.

Стрельба в школе в Пермском крае произошла утром 18 октября. По версии следствия, ученик принес с собой огнестрельное оружие, из которого дважды выстрелил — в потолок и стеклопластиковую дверь.

Перед этим подросток поставил детей к стенке и крикнул «Всем стоять!», сообщили источники «Комсомольской правды Пермь». Школьник якобы заявил, что в него «вселился бог», в свою очередь говорили собеседники Telegram-канала Baza.

Серьезно пострадавших в результате происшествия нет, но одного из учеников поранило осколками. Он получил небольшие ссадины и после оказания медпомощи отправлен домой, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.

После случившегося губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил проверить охранную организацию, которая обеспечивала безопасность в школе в Сарсе.