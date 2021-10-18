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В Индии 70-летняя женщина родила ребенка

CentralAsia (CA) -  В Индии 70-летняя женщина родила мальчика с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Это ее первый ребенок. Вместе с мужем они пытались зачать ребенка 40 лет, пишет Loop News.

70-летняя Дживунбен Рабари и ее 75-летний муж Мальдхари прожили в браке около 45 лет. После неудачных попыток завести ребенка пара решила обратиться к репродуктивной медицине.

«Когда они впервые пришли к нам, мы сказали, что они не могут родить ребенка в таком возрасте, но они настояли. Они сказали, что многие члены их семьи также это сделали. Это один из самых редких случаев, которые я когда-либо видел», - сказал врач Нареш Бханушали.

Пара живет в селе Кемора в индийском штате Гуджарат. Ни муж, ни жена не умеют писать и читать. У женщины даже не было паспорта, чтобы подтвердить свой возраст, но родственники заверили, что ей действительно 70 лет.

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