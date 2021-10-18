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В Узбекистане впервые в прямом эфире пройдут предвыборные дебаты

CentralAsia (UZ) -  Представители кандидатов в президенты Узбекистана 19 октября в прямом эфире проведут предвыборные теледебаты. Дебаты будут транслироваться на четырех языках, сообщили местные СМИ.

Теледебаты пройдут во вторник в 17:00 часов. Дебаты будут транслироваться на телеканалах «Узбекистан 24», «Узбекистон», «Ёшлар», «Махалла» и «Маданият ва марифат».

Дебаты также будут транслироваться на жестовом языке на телеканалах «Узбекистан 24», «Узбекистон», на русском языке на телеканалах «Ёшлар» и «Ташкент» и на английском языке на телеканале «Маданият ва маърифат».

Наблюдать за теледебатами можно также в режиме онлайн через платформу UzTV.tv (https://uztv.tv/) .

Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания.

Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.

Среди них — действующий президент Шавкат Мирзиёев. Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.

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